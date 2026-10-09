Взыскания приставов вырастут более чем до 150 миллиардов рублей 2029 году

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди основных причин — цифровизация работы службы.

Просроченные долги граждан и компаний станут чаще попадать к судебным приставам. «Известия» выяснили: в проекте госбюджета объем взысканий в 2029 году должен вырасти почти в полтора раза по сравнению с нынешним уровнем — более чем до 150 миллиардов рублей.

Эксперты называют среди основных причин цифровизацию работы службы. Приставы автоматически получают доступ к сведениям о должниках, в том числе из банков, фондов и от налоговой. На возбуждение производства, арест счетов и имущества уходят дни, а не месяцы. Кроме того, сами кредитные организации стали быстрее обращаться за взысканием просрочек.

Еще одна причина — рост задолженности. Так как ранее жители и бизнес взяли много кредитов — пик пришелся на 2023–2024 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 227 российских предприятий ввели корпоративную помощь в размере миллиона рублей при рождении ребенка. Родители могут совмещать ее с федеральными и региональными мерами поддержки при условии выполнения требований каждой из них. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев рассказал, как получить эту выплату.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.