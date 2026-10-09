Размером с арбуз: врачи спасли женщину с гигантской опухолью на яичнике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Возникшие при операции осложнения были настолько опасными, что могли привести к смерти.

Во Владивостоке хирурги удалили у пациентки огромную опухоль, образовавшуюся на яичнике. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Минздрав Приморского края.

В одну из городских больниц доставили 62-летнюю местную жительницу, страдавшую от сильных болей, которые усиливались несколько дней. Диагностика показала, что у женщины обнаружено новообразование диаметром 30 сантиметров.

Врачи сразу приступили к операции, однако условия оказались предельно тяжелыми. В ведомстве отметили, что специалисты столкнулись с опасными осложнениями, которые могли стоить пациентке жизни.

«Яичник был полностью замещен опухолью и перекручен вокруг своей оси на 720 градусов. Из-за отсутствия кровоснабжения орган почернел, а придатки находились на грани самоампутации. Промедление грозило разрывом опухоли, перитонитом и летальным исходом», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на трудности, операция прошла успешно. Сейчас здоровье женщины вне опасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье медики провели операцию по удалению нескольких метров отмершего кишечника.

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