До 25 баллов сверху: выпускникам хотят изменить правила поступления

Минобрнауки предложило добавить абитуриентам баллы за еще один ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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За высокие результаты на экзаменах выпускники получат 15-25 баллов, но инновация коснется не всех направлений в образовании.

Российским выпускникам со следующего года могут начать начислять дополнительный баллы за высокие результаты ЕГЭ. Нововведение коснется тех предметов, которые не будут учитываться в общей конкурсной сумме при поступлении вуз. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В ведомстве обозначили сегодняшнюю ситуацию: при выборе экзамена сверх необходимого набора, выпускник не получает за это никаких баллов.

«Новая норма меняет ситуацию: по желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов», — сообщили в Минобрнауки.

Инновация коснется следующих направлений в образовании: математическое, естественно-научное и инженерное образование. Что касается предметов, баллы будут учитывать за результаты по математике, физике, химии, информатике и биологии.

Система поощрения прогрессивная: за 60–74 балла начислят 15 баллов, за 75–89 баллов — 20, а за 90–100 баллов — 25.

Если инициативу примут, то поступать по новым правилам начнут в следующем году.

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