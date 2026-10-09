Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

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Неделя начнется ярко и завершится так же ярко — период дает надежду на большие свершения.

Яркое начало и яркое завершение — крепкая рабочая неделя дает надежду на большие свершения только понедельник и воскресенье. Остальные дни больше подойдут для подготовки к чему-то масштабному. В этих днях нет негативных показателей, но дополнительной волны удачи также не найти. Самый опасный, пожалуй, разрушитель в субботу.

Понедельник, 12 октября

День Земляной козы

Фото: 5-tv.ru

Неделя начинается с сильного аккорда — один из лучших дней под особым покровительством солнца. Растущая Луна в стоянке Лук помогает в инвестировании и решении деловых вопросов. Покровитель этого дня, красноречивый красный феникс, поможет формулировать мысли более четко и доходчиво. Это хороший день для карьерных движений и начала обучения.

Совет книги перемен: стратегия подспудного развития. Речь о постепенном, органическом росте — устойчивое движение вверх шаг за шагом, как росток, который пробивается сквозь землю и тянется к свету.

Вторник, 13 октября

День Стальной обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Обладает гораздо менее яркими и позитивными показателями, чем понедельник, однако и он по-своему хорош. На этот день можно намечать встречи, путешествия, начало обучения, ремонт, открытие бизнеса, подписание документов, начало нового проекта и покупку имущества. Он будет хорош для открытия бизнеса, новоселья, очень хорошо вступать в новую должность и начинать обучение. Для решения деловых и денежных вопросов он хорош благодаря созвездию золотого замка. А созвездие, в которое вступает Луна, является покровителем музыки и театра, оно хорошо помогает найти общий язык в большой компании.

Совет книги перемен: стратегия разрыва порочного круга. Кажется, будто бы за одной трудностью следует другая. Единственное, что ты можешь контролировать, — внутренняя честность и последовательность. Совет — не пытаться перепрыгнуть кризис, но скорее пройти его шаг за шагом, не теряя ядро своих ценностей.

Среда, 14 октября

День Золотого петуха

Фото: 5-tv.ru

День болезней негативно скажется на лечении или анализах, если вы решите наметить первичный прием к врачу на это время. Лучше перенести плановый осмотр на другой день. Сегодня хорошо завершать процессы, искать ответы на вопросы, связанные с душой и духовностью, заниматься обучением. В этот день путешествия на север считаются негативными. Есть риск наделать ошибок.

Совет книги перемен: стратегия внимательности в мелочах. Сейчас не время для масштабных прорывов, зато именно мелочи, аккуратность и перестраховка дадут результат.

Четверг, 15 октября

День Водной собаки

Фото: 5-tv.ru

Умеренные показатели этого дня все же оставляют возможности для благоприятных событий. Луна является особенной покровительницей этого дня. Она оказывается в стоянке Рога — рог дракона считается источником очень доброжелательной энергии. Приносит хорошие новости, рост богатства и накопление активов. В такой день хорошо начинать какое-то действие. Мягко закладывать основы для чего-то, что будет расти в будущем. Этот день проходит под энергиями, которые текут не в яростном деловом неистовстве, а скорее с мягкой улыбкой Будды. Он больше про скромность, ласковое обращение, вкрадчивые беседы и заботу о здоровье.

Совет книги перемен: стратегия накопления сил. Разрозненное собирается вокруг центра. Сила — в объединении, а прогресс идет не через одиночные рывки, а через совместные действия и общие ценности.

Пятница, 16 октября

День Водной свиньи

Фото: 5-tv.ru

Отличный день для того, чтобы убрать препятствия с пути, избавиться от застойных явлений, очиститься, провести уборку или начать новую жизнь с чистого листа. Структура дня буквально кричит о трансформации, завершении старого этапа и начале нового и сулит благополучное завершение благодаря влиянию звезды направляющей матрицы Джи Фу, небесного риса. Начать что-то стоящее вряд ли получится, поскольку это последний цикл 60-дневного цикла цзя цзы. Он действует примерно как последний день уходящей луны. В нем не так много энергии для активных дел и тем более для начала какого-то процесса. Он идеален для того, чтобы взять кредит — от такого кредита будет легче всего избавиться в кратчайшие сроки.

Совет книги перемен: стратегия самоанализа в кризисной ситуации. Осенью дерево сбрасывает старые листья, чтобы пережить зиму и весной дать свежие побеги. Отжившее неизбежно распадается и расчищает пространство, чтобы на очищенной почве могло вырасти новое.

Суббота, 17 октября

День Деревянной крысы

Фото: 5-tv.ru

День разрушителя не годится для созидания. Начать большое или долгосрочное дело в этот день не получится. Разрушитель разваливает все, с чем соприкасается. Он хорош для разбора завалов, уборки, очищения или вообще отдыха. Несмотря на то, что звезды в нем довольно хорошие собрались, максимум, на что приходится рассчитывать, — просто хорошее настроение. Не более того.

Совет книги перемен: стратегия воплощения замысла. Терпеливое созидание и поддержка — не нужно пробивать стены, лучше создать условия, чтобы все росло и крепло.

Воскресенье, 18 октября

День Деревянного быка

Фото: 5-tv.ru

Кольца Сатурна утяжеляют энергетику этого дня. Он хорошо подходит для планирования, работы с документами. Годится для визита к врачу и операций. В этот день хорошо отправляться в поездки на природу или просто какие-то красивые живописные места неподалеку от города или даже в черте города. Структура очень способствует созерцанию красоты в больших количествах. Хорошей идеей может быть сходить вечером в кино или театр.

Совет книги перемен: стратегия решительных действий. Суть гексаграммы в образе решительного устранения препятствия, когда мягкость и уговоры уже не работают, нужна твердая, но справедливая сила.

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