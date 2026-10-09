Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября
Фото, видео: 5-tv.ru
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Неделя начнется ярко и завершится так же ярко — период дает надежду на большие свершения.
Яркое начало и яркое завершение — крепкая рабочая неделя дает надежду на большие свершения только понедельник и воскресенье. Остальные дни больше подойдут для подготовки к чему-то масштабному. В этих днях нет негативных показателей, но дополнительной волны удачи также не найти. Самый опасный, пожалуй, разрушитель в субботу.
Понедельник, 12 октября
День Земляной козы
Неделя начинается с сильного аккорда — один из лучших дней под особым покровительством солнца. Растущая Луна в стоянке Лук помогает в инвестировании и решении деловых вопросов. Покровитель этого дня, красноречивый красный феникс, поможет формулировать мысли более четко и доходчиво. Это хороший день для карьерных движений и начала обучения.
Совет книги перемен: стратегия подспудного развития. Речь о постепенном, органическом росте — устойчивое движение вверх шаг за шагом, как росток, который пробивается сквозь землю и тянется к свету.
Вторник, 13 октября
День Стальной обезьяны
Обладает гораздо менее яркими и позитивными показателями, чем понедельник, однако и он по-своему хорош. На этот день можно намечать встречи, путешествия, начало обучения, ремонт, открытие бизнеса, подписание документов, начало нового проекта и покупку имущества. Он будет хорош для открытия бизнеса, новоселья, очень хорошо вступать в новую должность и начинать обучение. Для решения деловых и денежных вопросов он хорош благодаря созвездию золотого замка. А созвездие, в которое вступает Луна, является покровителем музыки и театра, оно хорошо помогает найти общий язык в большой компании.
Совет книги перемен: стратегия разрыва порочного круга. Кажется, будто бы за одной трудностью следует другая. Единственное, что ты можешь контролировать, — внутренняя честность и последовательность. Совет — не пытаться перепрыгнуть кризис, но скорее пройти его шаг за шагом, не теряя ядро своих ценностей.
Среда, 14 октября
День Золотого петуха
День болезней негативно скажется на лечении или анализах, если вы решите наметить первичный прием к врачу на это время. Лучше перенести плановый осмотр на другой день. Сегодня хорошо завершать процессы, искать ответы на вопросы, связанные с душой и духовностью, заниматься обучением. В этот день путешествия на север считаются негативными. Есть риск наделать ошибок.
Совет книги перемен: стратегия внимательности в мелочах. Сейчас не время для масштабных прорывов, зато именно мелочи, аккуратность и перестраховка дадут результат.
Четверг, 15 октября
День Водной собаки
Умеренные показатели этого дня все же оставляют возможности для благоприятных событий. Луна является особенной покровительницей этого дня. Она оказывается в стоянке Рога — рог дракона считается источником очень доброжелательной энергии. Приносит хорошие новости, рост богатства и накопление активов. В такой день хорошо начинать какое-то действие. Мягко закладывать основы для чего-то, что будет расти в будущем. Этот день проходит под энергиями, которые текут не в яростном деловом неистовстве, а скорее с мягкой улыбкой Будды. Он больше про скромность, ласковое обращение, вкрадчивые беседы и заботу о здоровье.
Совет книги перемен: стратегия накопления сил. Разрозненное собирается вокруг центра. Сила — в объединении, а прогресс идет не через одиночные рывки, а через совместные действия и общие ценности.
Пятница, 16 октября
День Водной свиньи
Отличный день для того, чтобы убрать препятствия с пути, избавиться от застойных явлений, очиститься, провести уборку или начать новую жизнь с чистого листа. Структура дня буквально кричит о трансформации, завершении старого этапа и начале нового и сулит благополучное завершение благодаря влиянию звезды направляющей матрицы Джи Фу, небесного риса. Начать что-то стоящее вряд ли получится, поскольку это последний цикл 60-дневного цикла цзя цзы. Он действует примерно как последний день уходящей луны. В нем не так много энергии для активных дел и тем более для начала какого-то процесса. Он идеален для того, чтобы взять кредит — от такого кредита будет легче всего избавиться в кратчайшие сроки.
Совет книги перемен: стратегия самоанализа в кризисной ситуации. Осенью дерево сбрасывает старые листья, чтобы пережить зиму и весной дать свежие побеги. Отжившее неизбежно распадается и расчищает пространство, чтобы на очищенной почве могло вырасти новое.
Суббота, 17 октября
День Деревянной крысы
День разрушителя не годится для созидания. Начать большое или долгосрочное дело в этот день не получится. Разрушитель разваливает все, с чем соприкасается. Он хорош для разбора завалов, уборки, очищения или вообще отдыха. Несмотря на то, что звезды в нем довольно хорошие собрались, максимум, на что приходится рассчитывать, — просто хорошее настроение. Не более того.
Совет книги перемен: стратегия воплощения замысла. Терпеливое созидание и поддержка — не нужно пробивать стены, лучше создать условия, чтобы все росло и крепло.
Воскресенье, 18 октября
День Деревянного быка
Кольца Сатурна утяжеляют энергетику этого дня. Он хорошо подходит для планирования, работы с документами. Годится для визита к врачу и операций. В этот день хорошо отправляться в поездки на природу или просто какие-то красивые живописные места неподалеку от города или даже в черте города. Структура очень способствует созерцанию красоты в больших количествах. Хорошей идеей может быть сходить вечером в кино или театр.
Совет книги перемен: стратегия решительных действий. Суть гексаграммы в образе решительного устранения препятствия, когда мягкость и уговоры уже не работают, нужна твердая, но справедливая сила.
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