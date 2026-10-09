Трагедия на мексиканском шоу: рестлер убил 75-летнего судью во время шоу

Рестлер убил 75-летнего судью во время шоу в Мексике

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После неудачного приема врачам не удалось спасти рефери.

Трагедией завершилось шоу рестлеров в Мексике. Во время представления один из атлетов, как и было задумано по сценарию, бросил на ринг судью. Стандартный прием, правда, организаторы забыли, что рефери недавно исполнилось 75 лет.

Видно, что после броска судья начал корчиться от боли. Когда стало понятно, что это все по-настоящему, было уже поздно. Врачи не смогли спасти пострадавшего. А вот рестлера задержали и обвиняют в непреднамеренном убийстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бразилии 22-летняя модель Ана Беатрис Араужо Феррейра, известная как «королева родео», погибла после удара молнии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.