Фото, видео: Олег Елков/ТАСС; 5-tv.ru

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На закрытом заседании депутаты неожиданно переключились на соус, занявший 62% полок в магазинах.

Российскую угрозу парламент Молдавии неожиданно нашел в майонезе. По словам местного депутата, власти даже провели закрытое заседание по поводу поставок продукта. Хотя изначально собирались обсуждать численность армии. Но судьба соуса из России оказалась приоритетнее.

«Вероятно, мы скоро начнем бороться с российским майонезом. Мы заменим этот продукт, поступающий из России, а это 62% на полках магазинов. И молдаване продолжают покупать его».

Похоже, желая угодить Европе, в Кишиневе слишком буквально восприняли курс на отказ от всего российского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун, говоря о пустующих газохранилищах в Европе, заявил, что хотел бы однажды услышать о «запахе русского газа по утрам».

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