Следователи проверяют случаи задержки скорых из-за шлагбаумов

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Сразу несколько случаев зафиксированы в регионах.

Еще в нескольких российских регионах начаты расследования после того, как врачи скорой помощи не смогли оказать своевременную помощь пациентам. Во всех случаях преградой на пути к больному для медиков стали шлагбаумы. В Новосибирске фельдшеры даже выскочили из машины, чтобы успеть добежать к задыхающемуся ребенку. Самое удивительное, что по закону вроде как никто и не виноват. Шлагбаум работает автоматически, какие к нему могут быть претензии, разбирался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Ночь. Один из свежих новосибирских ЖК. Там, в квартире, задыхается годовалый ребенок. Долгожданная скорая, промчавшись через полгорода, подъезжает к шлагбауму. И дальше дороги нет.

Вот видео с камеры наблюдения. Скорая появляется у шлагбаума в 1 час 12 минут и 18 секунд. Несколько раз включает сирену и проблесковые маячки. Параллельно отец ребенка звонит дежурному инженеру, но там бесконечные длинные гудки. Спустя 7 минут медики принимают решение идти пешком. Шлагбаум открывается через 10 минут. В час двадцать две.

«Секунды на две, наверное, включили сирену, толку ноль. Они позвонили нам, мы им объяснили: „Попробуйте дольше, потому что на табличке там пять секунд“. Они секунд на 10-13, наверное, включили сирену, чем, наверное, и разбудили часть жителей. Но ничего не происходило», — рассказал отец ребенка.

Въезд во двор оборудован умной системой, которая должна быстро открывать проезд, увидев спецсигналы. Но это в теории.

Мы отправились в управляющую компанию, чтобы узнать, почему не сработало в этот раз.

«Ну то есть вы не в курсе, почему шлагбаум не открывает вам сигнал скорой помощи? Я ничего не буду им отвечать, это только с директорами вы можете ответить», — сказала сотрудница управляющей компании.

Директора на месте, конечно же, не было, но мы разыскали. Он наотрез отказался говорить на камеру, только под аудиозапись.

«Данная система установлена не так давно, и на данный момент велась отладка. Система находится в работоспособном состоянии, однако, как и любая система, она имеет свойство давать сбой», — сказал директор ООО УК «Союз Инвест» Алексей Матюшенко.

И в этом главная проблема. Заехать под шлагбаум скорая может тремя способами: автоматический алгоритм распознавания камерой сирены и мигалки, звонок диспетчеру или кнопка на планшете в специальном приложении. Но практика показывает: любая из этих систем может дать сбой.

Автоматика зависит от погоды, качества связи и бог знает чего еще. Диспетчер может уснуть, уйти на обход или еще куда. А к приложению подключены далеко не все дворы.

И таких историй у любого водителя наберется по несколько за смену. Это Крым.

«Уже 4 с половиной минуты! 5 уже сейчас будет! 5 минут! Уже там кто-то умер!»

А вот тот же Новосибирск, только зимой.

«Скорая помощь и другие оперативные службы не могут проехать через шлагбаум, установленный УК „Уютерра“ по адресу Железнодорожная, 8. Вот такое безобразие!»

Установка и обслуживание шлагбаума стоят недешево. Но за свои деньги жильцы часто покупают не удобство, а смертельный риск.

«Пожалуйста! Скорая проехать не смогла! Сейчас три километра будет объезжать! А как она там проедет? Не проедет она никак!»

Часто водители берут все в свои руки. Вот Красноярск. Фельдшер, не дождавшись работы автоматики, выламывает шлагбаум. Вот то же самое в Дагестане. Там подросток выпал из окна. Откачать его, возможно, могли бы, но не успели. Свою роль сыграл шлагбаум.

Еще один вопрос: кто будет отвечать за возможный несчастный случай? Диспетчер, который не принял звонок, управляющая компания, у которой не работают системы, или виноваты сами собственники, которые закрыли свой двор?

«Сам собственник, который не позаботился заранее. Мы с тобой вызываем скорую помощь нашему престарелому родителю, и мы ждем, она должна через 10 минут прибыть. А мы за это время сидим в комнате и ничего не делаем. Ну извини, ну кто виноват? Мы сами и виноваты», — сказал член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Александр Толмачев.

Очевидно, шлагбаумы в большинстве дворов — необходимость, а не прихоть. Но сделать так, чтобы все работало как часы, — вопрос жизни и смерти. А пока вот тот же самый новосибирский двор за день до инцидента. Тот же шлагбаум. Такая же скорая. И те же минуты ожидания, которые однажды для кого-то могут стать последними, когда спасение так близко.

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