Санду заявила о готовности Молдавии к новой волне украинских беженцев

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

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С 2022 года республику прибыло более миллиона украинцев.

Молдавия готова принять украинских беженцев, если предстоящая зима окажется такой, как прогнозируют. Об этом сообщила президент страны Майя Санду на форуме по безопасности в Кишиневе.

«Если эта зима на Украине окажется такой же трудной, как ожидает мир, мы готовы принять столько людей, сколько потребуется», — сказала глава государства.

Санду также отметила, что с 2022 года в республику прибыло свыше одного миллиона украинцев. При этом значительная часть из них не стала задерживаться в Молдавии и уехала в другие страны. Сейчас, по ее словам, в республике находятся тысячи беженцев.

Кроме того, молдавские власти рассматривают вариант с очередным наплывом беженцев из Украины зимой. Кишинев планирует проработать планы не только по этой проблеме, но и по вопросам логистики и энергетики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом оттоке киевлян из города после возникших транспортных проблем. Местные жители жалуются на трудности в перемещении между районами. На этом фоне число незанятого в Киеве жилья существенно возросло.

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