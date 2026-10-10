Операторы «Молнии-2» нанесли удары по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тип припаса зависит от характера обнаруженной цели.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили военную технику и живую силу подразделений ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Вылеты выполняются днем и ночью, в том числе при сложных погодных условиях. После обнаружения цели операторы определяют подходящий тип боеприпаса.

Осколочные боеприпасы применяются по живой силе в окопах и укрытиях, кумулятивные — по технике и бронемашинам, термобарические — по целям в замкнутых пространствах.

Комплексы «Молния-2» обладают устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и могут применяться по объектам в глубине обороны противника.

Командир отделения с позывным «Брат» выполняет задачи даже при сильном тумане, когда видимость значительно снижается. В таких условиях он ведет аппарат на небольшой высоте и поражает выявленные цели.

Расчеты продолжают ежедневно выполнять боевые вылеты на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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