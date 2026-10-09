Артиллеристы группировки «Запад» ударили по силам ВСУ из «Ураганов»
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Разведку целей и корректировку огня артиллеристы вели совместно с операторами беспилотных систем.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили скопления живой силы ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища. Источник сообщения в исходном материале не указан.
Артиллерийские подразделения группировки выполняют огневые задачи круглосуточно. Расчеты находятся в постоянной готовности и после получения команды выдвигаются из укрытий, готовя боевые машины к работе.
Во время выполнения задач артиллеристы поражают опорные пункты, скопления техники и живой силы противника. Разведка целей и корректировка огня ведутся во взаимодействии с операторами беспилотных систем.
РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметров способна поражать цели на расстоянии до 35 километров и накрывать значительные площади одним залпом.
После выполнения огневой задачи расчеты оперативно меняют позиции, чтобы снизить риск ответного удара. Попадания по выявленным целям подтверждаются кадрами объективного контроля.
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Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.