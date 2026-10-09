Жену Мадуро не выпустили из-под стражи после сердечного приступа

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Освобождения добивались ее адвокаты, ссылаясь на состояние здоровья.

Супруга задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес останется под стражей, несмотря на сердечный приступ. Об этом сообщает агентство CBC News.

Адвокаты добивались освобождения 69-летней женщины под залог, ссылаясь на наличие тяжелого заболевания. Защита также настаивала на переводе Флорес под домашний арест с GPS-мониторингом и вооруженной охраной. По их словам, с таким состоянием она должна ожидать решения вне тюрьмы.

Однако судья федерального суда Южного округа Нью-Йорка Генри Рикардо отказал в просьбе. Он обосновал решение доступом Флорес к крупным финансовым ресурсам и весомыми доказательствами по ее делу.

Кроме того, издание Associated Press уточнило, что за время пребывания за решеткой супруга Мадуро потеряла 11 килограммов веса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Флорес в тюрьме на фоне проблем со здоровьем произошел сердечный приступ. Женщина также жалуется на одышку и головокружения, а защита считает, что ей необходима операция.

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