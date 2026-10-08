Атака хуситов привела к пожару на самолете в аэропорту Эр-Рияда

Фото: Reuters/Stringer

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Несколько авиакомпаний уже отменили рейсы в столицу Саудовской Аравии.

Самолет государственного саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines получил серьезные повреждения в результате атаки йеменских хуситов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников, воздушное судно, стоявшее у терминала международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, загорелось после прямого удара ракеты. При этом они не исключают, что пожар мог вспыхнуть из-за падения обломков снаряда.

Пассажиров на борту лайнера в момент инцидента не было. Однако источники допустили, что раненые есть.

До этого агентство писало об ударе баллистической ракетой по аэропорту столицы Саудовской Аравии и возгорании самолета. Кроме того, были перехвачены два снаряда, которые летели в сторону города.

Из-за атак пришлось приостановить работу авиагавани. На фоне обострения несколько международных авиакомпаний отменили рейсы в Эр-Рияд.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ударах хуситов по двум аэропортам в Саудовской Аравии и инфраструктуре компании Aramco в Джидде.

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