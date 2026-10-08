«Эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму»: Песков об операции против России

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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По словам официального представителя Кремля, страдают жители Ураины и вся экономика страны.

Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского о 40-дневной операции против России теперь оборачиваются против самой Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Были 40 дней, которые объявлял Зеленский, и эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму», — заявил Песков.

Как отметил Песков, последствия этих заявлений ощущают жители Киева и других городов Украины, и не только они.

«Аукаются жителям другим городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины», — сказал политик.

По его словам, российская сторона считает, что слова Зеленского говорят о нежелании Киева решать конфликт мирным путем.

«Подобные заявления — и об этом говорил президент Путин — абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Дмитрия Пескова о том, что урегулирование украинского вопроса должно проводится комплексно. Политик считает, что отдельных договоренностей для достижения результата не будет достаточно.

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