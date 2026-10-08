Участник массового ДТП бросил внедорожник и скрылся в Москве: его разыскивают

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Водитель пытался сорвать номер с машины.

Московская Госавтоинспекция разыскивает водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который стал участником массовой аварии на улице Крузенштерна и после столкновения покинул место происшествия. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ruОчевидец Трофим Чекалин рассказал, что сам момент аварии не видел. По его словам, он подошел к месту происшествия уже после столкновения и увидел лежащий на боку Land Cruiser, а также несколько серьезно поврежденных припаркованных автомобилей.

«Было много запчастей, которые были раскиданы по дороге, много технической жидкости. В целом большая авария», — рассказал Чекалин.

По словам очевидца, пострадавшие находились только в салоне Toyota, так как остальные машины были припаркованы пустыми. При этом он не видел водителя в момент столкновения и не может рассказать, как именно произошла авария.

Чекалин также сообщил о версии, которую обсуждали на месте происшествия. По его словам, в Land Cruiser находились трое мужчин примерно 30 лет, которые выглядели нетрезвыми, шатались и вели себя агрессивно. Очевидец утверждает, что они пытались снять с автомобиля номера, однако окружающие их остановили.

Также молодой человек отметил, что водитель Toyota пытался обогнать мусоровоз по встречной полосе. Затем задел Citroen, наехал на него колесом, подлетел и перевернулся на бок.

Корреспондент 5-tv.ru сообщил, что на внедорожнике, который предварительно спровоцировал ДТП, заметны лишь незначительные повреждения, а окна машины затонированы. При этом другой автомобиль пострадал значительно сильнее: у него полностью вырвало переднее колесо и практически уничтожило левую часть со стороны водителя. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Правоохранители принимают меры для его розыска и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Находке седан столкнулся с внедорожником — два человека погибли. По предварительным сведениям, на перекрестке иномарка не уступила дорогу и на полном ходу врезалась во вторую машину. От удара оба автомобиля превратились в груду металла.

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