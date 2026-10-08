«В позитивном ключе»: Путин о развитии отношений России с Ираном

Путин заявил, что отношения России с Ираном развиваются в положительном ключе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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По словам Владимира Владимировича, товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года увеличился более чем на 21%, и в 2026 году динамика роста сохраняется.

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются позитивно. Об этом он сообщил на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Что касается двусторонних отношений — хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе, на основе фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года», — отметил президент.

Путин прилетел в Туркмению на два дня в рамках рабочего визита. Он примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. На мероприятие также прибыли лидеры всех пяти прикаспийских государств, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана.

По словам президента России, товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года увеличился более чем на 21%, и в 2026 году динамика роста сохраняется.

Путин также попросил Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла встреча российского лидера с президентом Туркменистана. Переговоры между Путиным и Бердымухамедовым состоялись после окончания официального обеда.

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