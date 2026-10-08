Временно переехать из Киева: Кличко дал совет жителям столицы
Киев готовится к тяжелой зиме на фоне проблем с электричеством и водой
Фото: www.globallookpress.com/Friedemann Kohler
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Украинская столица готовится к холодам на фоне перебоев с электричеством.
Киев входит в зиму с серьезными проблемами в городской инфраструктуре. Власти столицы готовят резервные системы отопления, запасают топливо, продукты и питьевую воду, а также ищут альтернативные способы обеспечить работу города в случае новых перебоев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко изданию AFP.
«Сегодня вопрос — выживание», — сообщил мэр киевского режима.
По словам Кличко, одной из главных проблем остаются перебои с электроснабжением. В некоторых районах столицы уже отключали электричество, из-за чего возникали проблемы с подачей воды и работой городского транспорта.
Кличко также предложил жителям Киева вместе с близкими временно переехать за пределы столицы. Ранее такое заявление киевского мэра вызвало негодование среди граждан Украины.
Подготовка к зиме осложняется и конфликтом между киевской администрацией и центральными властями Украины. Правительство Зеленского ранее указывало на недостатки в подготовке столицы, тогда как Кличко назвал эти претензии необоснованными.
«Поиск козлов отпущения не согреет людей», — сказал он.
Сам мэр признал, что городские власти работают в условиях ограниченного времени, финансирования и нехватки сотрудников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армии России удалось выявить недостатки в системе противовоздушной обороны Украины.
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