«Мизерное количество»: МИД ответил на сообщения о продаже в США «плутония из России»

В МИД РФ не увидели угрозы в вывозе мизерного количества плутония американцем

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В ведомстве заявили, что речь идет о веществе из старых датчиков дыма.

Сообщения о торговле в США «ввезенным из России плутонием» касаются вещества, предположительно извлеченного из советских датчиков дыма. Об этом МИД России сообщил в ответ на запрос 5-tv.ru.

В ведомстве пояснили, что история появилась в американском информационном пространстве еще год назад — после задержания мужчины, в деле которого также фигурируют распространение детской порнографии, незаконный оборот оружия и взрывчатых материалов. По данным Министерства юстиции США, речь идет о плутонии-239, якобы полученном из датчиков.

Такие приборы, содержащие микроскопические количества плутония, массово выпускались около полувека назад. Их производили не только в СССР, но и в других странах, включая США.

«МИД России не располагает сведениями о том, каким образом данные приборы производства СССР могли попасть на территорию США — вариантов тут может быть много. Американская сторона по этому поводу к нам по дипломатическим каналам не обращалась», — сообщили в министерстве.

По оценке ведомства, упоминаемые количества вещества не создают угрозы распространения ядерного оружия или существенного радиологического загрязнения. Ажиотаж вокруг дела в МИД связали с эмоциональной подачей американских СМИ, которую затем подхватили другие информагентства.

Министерство также подчеркнуло, что этот случай не связан с российско-американским взаимодействием в области ядерной безопасности и соглашением об утилизации плутония, денонсированным Россией в октябре 2025 года.

«Не видим никаких оснований для вынесения упомянутого сюжета на какие-либо международные площадки», — заключили в ведомстве.

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