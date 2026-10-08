СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Луганске
Фото: © РИА Новости/ Константин Михальчевский
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Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело о террористическом акте возбудили после атаки боевиков Вооруженных сил Украины на автобус в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«Главным следственным управлением Следственного комитета России по факту атаки вооруженных формирований Украины на Луганскую Народную Республику возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
На месте работают сотрудники Следственного комитета. Специалисты собирают доказательства и устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к атаке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский дрон ударили по автобусу и грузовому автомобилю в Луганске. В числе раненых три человека. Среди них — ребенок в тяжелом состоянии, которого срочно отвезли в больницу. Остальным пострадавшим тоже оказали необходимую медицинскую помощь.
Также 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре человека погибли и трое получили ранения за сутки в результате массированной атаки украинских беспилотников на ЛНР. Под огнем оказались 12 муниципалитетов республики.
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