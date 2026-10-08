Трамп: США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре

Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Американский лидер отметил, что между странами ведутся продуктивные переговоры.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов.

«Хочу ясно дать понять всем, что, хотя Иран находится в очень плохом состоянии как в экономическом, так и в военном отношении, и хотя блокада останется в силе, а нефть через Ормузский пролив поступает в рекордных объемах (22 миллиона баррелей только за прошедшую ночь, и ни один баррель не поступает из Ирана и не направляется в Иран!), мы не будем нападать на Иран до промежуточных выборов в США 3 ноября», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил, что США ведут переговоры с Ираном. Их он назвал «продуктивными», при этом не раскрыл тему, которую обсуждали государства.

В конце сообщения американский лидер добавил заявление, касающееся ядерного оружия.

«У Ирана не будет ядерного оружия!», — написал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда состоится разговор Трампа и Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, никаких задержек в организации телефонной связи между президентами нет.

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