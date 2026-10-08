Самсой и пловом: как встретили Путина в Туркмении

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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На десерт политику подавали фрукты и мороженое.

Президента России Владимира Путина встретили в Туркмении национальными блюдами. Среди них был плов с индейкой и бараньими ребрышками.

Как сообщает «РИА Новости», Путина и других лидеров СНГ угощали стейками из телятины и самсой с мясом, тыквой и зеленью. Они приехали в республику на общие мероприятия.

Ужин прошел в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря. Гостям подают и местные, и европейские блюда: овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой. А на десерт — фрукты и мороженое.

В рамках приема выступили туркменские артисты. Культурная программа завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин прилетел в Туркмению. Президент проведет там два дня в рамках рабочего визита. Путин встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Еще он собирается посетить фестиваль национальных блюд стран СНГ.

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