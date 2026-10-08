Путин прибыл в Туркмению в рамках двухдневного рабочего визита

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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программе — встреча с Сердаром Бердымухамедовым и фестиваль национальных блюд стран СНГ.

Президент России Владимир Путин 8 октября прибыл в Туркмению, где проведет два дня с рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Туркменбаши.

Из аэропорта российский лидер, как ожидается, направится в национальную туристическую зону «Аваза». Там он примет участие в межгосударственных мероприятиях, приуроченных к саммиту Содружества независимых государств.

Программа визита также предусматривает встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Кроме того, Владимир Путин планирует посетить фестиваль национальных блюд стран СНГ.

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