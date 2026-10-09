Дорогая паста не спасет: что на самом деле лучше очищает зубы

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От привычного выбора в магазине зависит не все, поскольку ключевую роль играют совсем другие факторы.

Качество чистки зубов в первую очередь зависит от механического удаления налета, а не от стоимости пасты. Об этом рассказала химик-технолог в стоматологическом производстве Екатерина Крутицкая во время беседы с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, зубной налет представляет собой биопленку, которую необходимо физически разрушать и удалять. Основную работу в этом процессе выполняет щетина зубной щетки. При этом конструкция щетки и правильный подбор пасты также влияют на результат.

«Зубной налет — это биопленка, и физически разрушает и удаляет ее прежде всего щетина зубной щетки. Исследования показывают: при чистке с обычной пастой и без нее статистически значимой разницы в удалении биопленки не было. То есть сама паста практически не добавляет эффективности именно механическому удалению биопленки», — объяснила специалист.

Паста служит для доставки активных компонентов, которые помогают снижать риск кариеса, уменьшать чувствительность зубов и решать отдельные проблемы с деснами. Поэтому полностью заменить одно другим невозможно.

Особенно это заметно при использовании дорогих средств. Паста с тщательно подобранным составом не способна очистить участок, до которого щетка не добралась.

«Цена пасты вообще не способна компенсировать поверхность зуба, которую человек физически не очистил. Можно купить пасту с прекрасной формулой, но если пациент систематически оставляет биопленку у десневого края, на последних молярах или других сложных участках, активные компоненты пасты не превратят плохую механику чистки в хорошую», — подчеркнула Крутицкая.

При выборе щетки значение имеет не только ее мягкость. Важны диаметр и гибкость волокон, длина щетинок, плотность и расположение пучков, размер головки и форма рабочей поверхности. Зубы имеют выпуклую и сложную форму, поэтому щетка должна адаптироваться к ней.

При этом чрезмерно жесткая щетина не становится более эффективным способом борьбы с налетом, потому что она может повредить мягкие ткани. Более щадящими считаются мягкие и ультрамягкие варианты.

Отдельное значение имеет продолжительность процедуры. Две минуты чистки позволяют удалить больше налета, чем одна минута. При этом слишком сложная техника не всегда повышает результат, так как человеку трудно ежедневно контролировать одновременно давление, положение щетки и движение руки.

Пасту следует выбирать уже с учетом конкретной задачи. Для профилактики кариеса у взрослых важным критерием остается наличие фторида в эффективной концентрации — обычно 1350–1500 частей на миллион. При повышенной чувствительности, проблемах с деснами или сухости во рту состав подбирают с учетом соответствующих активных компонентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему не стоит чистить зубы сразу после завтрака. После приема пищи рекомендуется просто прополоскать рот водой.

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