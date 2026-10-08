Нападение косметолога на журналистов «Известия»: уголовное дело дошло до суда

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Женщина напала на съемочную группу.

В суд направили уголовное дело о нападении на съемочную группу МИЦ «Известия». Журналисты делали репортаж о незаконных косметологических услугах. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — написали в канале ведомства в МАКС.

Обвиняемая родом из Костромской области. Она оказывала косметологические услуги в торговом центре на Новоясеневском проспекте. Ее обвиняют в препятствии профессиональной деятельности журналистов.

Конфликт, переросший в избиение, произошел еще 30 июня. Журналисты «Известий» пришли к косметологу под видом клиентов — проверить качество оказываемых услуг. Но обвиняемый косметолог не показал документы об образовании и удостоверение на препарат, которым делает инъекции.

Затем к проверке агрессивного бьюти-специалиста подключились корреспондент и оператор — они собирались снять нарушения. Журналистка предъявила удостоверение и начала репортаж. Но женщина напала на нее и нанесла травмы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что завершилось расследование другого дела о нападении на журналистов МИЦ «Известия». Тогда журналисты снимали репортаж о людях, которые проводят тренинги. Мероприятие проводила коуч Юлия Ивлиева.

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