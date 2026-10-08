Владелица ресторанов подарила сотрудникам BMW из-за холода в Китае

Фото: MAX/Юань Да Марья

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Начальница решила пересадить работников с электросамокатов на автомобили.

В Китае владелица сети ресторанов Ма Яньли подарила лучшим сотрудникам новые автомобили BMW, чтобы они не мерзли по дороге на работу. Об этом сообщили в South China Morning Post.

Предпринимательница обратила внимание на то, что некоторые сотрудники добираются до работы на электросамокатах и вынуждены проводить много времени на улице в холодную погоду. После этого она решила приобрести для работников автомобили.

Одной из получивших машину стала сотрудница по фамилии Ли. По ее словам, автомобиль достался ей бесплатно. Работодатель также не потребовал подписывать соглашение или выполнять дополнительные условия в обмен на подарок.

«Я добилась успеха в карьере. Но процветание моей компании — это заслуга коллективных усилий всех моих сотрудников. Поэтому я должна сделать так, чтобы мои работники тоже получали выгоду от успеха компании», — объяснила Ма.

Предпринимательница работает в ресторанной сфере около 20 лет. Она также регулярно делает подарки своим работникам во время традиционных китайских праздников. В такие дни сотрудники получают предметы первой необходимости и денежные премии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушку уволили уже на второй день работы из-за родственницы, о которой она ничего не знала. Ради новой должности сотрудница досрочно покинула компанию, в которой проработала три года.

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