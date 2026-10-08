Из суда в судилище: Россия объявила в розыск девять представителей МУС

Фото, видео: IMAGO/Sascha Steinach/ТАСС; 5-tv.ru

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Все они арестованы заочно и в розыске еще с декабря прошлого года.

Генпрокуратура России направила запрос в Нидерланды и еще ряд государств с требованием выдать девять представителей Международного уголовного суда. Все они заочно осуждены в России за превышение полномочий. Среди них и экс-прокурор МУС Карим Хан. Потеряв пост на фоне обвинений в домогательствах, он лишился правового иммунитета, и теперь в России ему грозит до 15 лет лишения свободы. Почему в легитимности Гааги сегодня сомневаются даже на Западе — разбирался корреспондент «Известий» Александр Терехин.

В списках на выдачу девять фамилий. Судьи, прокуроры, действующие и бывшие представители так называемого Международного уголовного суда. Все они арестованы заочно и в розыске еще с декабря прошлого года, когда Московский городской суд обвинил их в превышении полномочий, незаконном преследовании и нападении на граждан России. Такие решения в Генпрокуратуре называют нарушением международного права.

«Президиум МУС при отсутствии законных оснований дал указания судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об аресте. Данные решения были приняты в нарушение основополагающих принципов и норм международного права и в отсутствие каких-либо доказательств совершения указанными лицами предполагаемых преступлений», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ

Среди обвиняемых и бывший прокурор МУС Карим Хан. Лишившийся должности на фоне скандала о сексуальных домогательствах. За его отстранение в июле этого года проголосовали 82 представителя организации. После потери полномочий он лишился и международного иммунитета. В России ему светит 15 лет тюрьмы.

— Это было в одной из командировок. Я притворилась, что сплю. Я почувствовала, как господин Хан придвинулся ко мне на кровати, а затем начал засовывать руку мне под легинсы, лапать меня и просовывать язык мне в ухо.

Вопросы к организации возникали неоднократно. Из международного суда он давно превратился в судилище. Причем явно политизированное. Из 54-х когда-либо обвиняемых МУС, 47 — представители Африки. Что не раз вызывало недовольство на континенте. При этом три члена Совбеза ООН — Россия, Китай и США — орган так и не признали.

«Угроза, исходящая от этого международного суда, продолжает только возрастать. Сегодня он угрожает каждому аспекту нашей политической и правовой системы», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Сомнения вызывает и независимость суда. Орган финансируется странами-участниками. Среди крупнейших — Япония, Франция и Германия. Но устав МУС подразумевает и дополнительные пожертвования. Что это, если не подкуп? Так в 2023-м экс-прокурор Хан попросил у стран-участников дополнительные средства на так называемое украинское досье. После чего 250 юристов со всего мира потребовали проверить деятельность обвинителя.

«Это как одна из этих организаций, вроде ВОЗ и всех этих других экономических форумов и прочей ерунды — нам вообще не следует во всем этом участвовать. Все это просто абсурдно. Вся эта система — сплошной фарс. Закон должен быть объективным, беспристрастным. Но создается ощущение, что МУС больше основывается на идеологии, чем на объективности», — сказала австралийский консервативный политический комментатор Эвелин Рей.

Созданный почти 30 лет назад МУС должен был стать аналогом международного трибунала. В регламенте органа прописано расследование преступлений против человечности. В том числе геноцид и вооруженная агрессия. Однако, по мнению исследователей, в лице прокурора организации мир получил обвинителя с неограниченным набором полномочий, вплоть до смены правительств. На это неоднократно указывал и наш МИД.

«То, что институт, претендующий на уникальную роль в отправлении международного уголовного правосудия, полностью зависит от одного лица, неподконтрольного кому-либо, нельзя признать ситуацией, соответствующей нормальному обустройству судебного органа», — говорится в сообщении МИД РФ.

В легитимности МУС засомневались даже недавние сторонники. Орган собираются покинуть шесть стран. Ранее это сделали Филиппины. Фиктивным суд среди прочих назвал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, на чье имя ранее был выдан ордер на арест. Но ни одна из пяти стран-участниц, которые потенциально могли задержать политика, на это не решились.

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