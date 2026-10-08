Хуситы запустили три баллистические ракеты по Саудовской Аравии

Фото: Amr Nabil/AP/ТАСС

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Две из них были запущены в направлении Эр-Рияда.

Саудовская Аравия перехватила три баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда и Хамис-Мушайта. Об этом сообщил официальный представитель коалиционных сил королевства Аль-Малики.

«Мы перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные террористической группировкой хуситов в направлении Эр-Рияда», — говорится в его сообщении в социальной сети X.

Он также добавил, что еще одна ракета, выпущенная мятежниками, была перехвачена и уничтожена над городом Хамис-Мушайт на юге Саудовской Аравии.

На фоне ракетных атак военный представитель хуситов Яхья Сариа призвал сотрудников саудовских нефтяных объектов покинуть потенциально опасные места.

«Вооруженные силы предупреждают всех сотрудников из числа экспертов, инженеров и рабочих на всех саудовских нефтяных объектах избегать мест, которые представляют собой цели для наших сил, чтобы не подвергать свои жизни опасности», — говорится в заявлении Сарии, опубликованном в его Telegram-канале.

Представитель движения заявил, что предупреждение распространяется как на нефтяные объекты, которые ранее подвергались атакам, так и на новые цели. Кроме того, Сариа вновь призвал международные авиакомпании, пассажиров и сотрудников саудовских аэропортов учитывать угрозу нахождения в воздушном пространстве королевства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 октября хуситы заявили об ударах по международному аэропорту в Эр-Рияде, объекту Aramco в Джидде и аэропорту на юге Саудовской Аравии. Представители движения объявили воздушное пространство королевства зоной военной операции и призвали авиакомпании временно прекратить полеты, за исключением районов над Меккой и Мединой.

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