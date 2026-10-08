Посольство России сообщило об отсутствии погибших в ДТП в Токио
Фото: MARTIN DIVISEK/ТАСС
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Российская сторона продолжает следить за развитием ситуации.
Погибших в результате ДТП с автомобилем российской дипломатической миссии в Токио нет. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-секретарь посольства России в Японии Алексей Щенков.
Он подтвердил, что в аварии участвовал автомобиль с дипломатическими номерами, принадлежащий российскому посольству. Все участники ДТП были направлены на медицинское обследование.
«Погибших нет», — уточнил Щенков.
По его словам, российская сторона продолжает следить за развитием ситуации.
Автомобиль с дипномерами посольства России попал в ДТП в Токио 8 октября. По предварительной информации, трое пострадавших находились в сознании. Сведения о состоянии четвертого человека не сообщались. По данным TBS, все пострадавшие являются иностранными гражданами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в австралийском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков, в результате чего пострадали девять человек. Фанаты собрались возле дороги Ньюкасл Линк Роуд в Уоллсенде, чтобы встретить клубный автобус перед решающим матчем местной команды. Девять пострадавших доставили в больницу Джона Хантера. Двое из них находились в критическом состоянии.
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