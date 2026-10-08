«Обнимаясь с листвой»: чем опасны осенние фотосессии

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Красивые кадры могут обернуться обострением ряда болезней.

Осенние фотосессии в опавшей листве могут представлять опасность для людей с аллергией и хроническими заболеваниями легких. Об этом 5-tv.ru рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

По словам врача, главная проблема заключается в том, что влажные листья начинают разлагаться. В них может появляться плесень и скапливаться различные микроорганизмы. Кроме того, в листве могут находиться насекомые и экскременты животных.

«Если провести там (в листве) целый день, обнимаясь с листвой, валяясь в ней, то это, конечно, большие проблемы. Лучше этого избежать», — предупредил Кондрахин.

Особенно осторожными, по словам специалиста, стоит быть людям с заболеваниями дыхательной системы и аллергическими реакциями. Органические вещества, образующиеся при разложении листвы, способны ухудшить их самочувствие. Также в зоне риска находятся и люди, которые недавно перенесли заболевание и еще не успели полностью восстановиться. Как объяснил врач, на их самочувствие могут повлиять одновременно холодный воздух и возможная аллергическая реакция.

Особое внимание специалист призвал уделить людям с бронхиальной астмой. При уже начавшемся обострении контакт с разлагающейся листвой может усилить симптомы.

При этом терапевт подчеркнул, что для здорового человека обычный контакт с опавшими листьями сам по себе не является критической угрозой. Однако длительное нахождение в такой среде может стать дополнительной нагрузкой на организм. Кондрахин также посоветовал учитывать погоду. Для фотосессии лучше выбирать сухой день, когда листва успела просохнуть.

Терапевт предупредил, что сама по себе фотосессия в листьях не приводит к развитию астмы или других заболеваний у здорового человека. Для такого сценария необходима соответствующая предрасположенность и уже имеющиеся проблемы с дыхательной системой.

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