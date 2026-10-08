Банк Англии выбрал ежа и шмеля для новых банкнот
Фото: © Getty Images/ullstein bild/Contributor
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На купюрах появится и атлантический тупик — морская птица с черно-белым оперением и ярко окрашенным клювом.
На новых британских купюрах появятся тупик, сипуха, шмель и еж. Об этом сообщил Банк Англии.
Он подвел итоги большого голосования, которое шло все лето. Результаты и концепцию новой серии банкнот опубликовали на сайте Банка Англии.
«Атлантический тупик, обыкновенная сипуха, земляной шмель и европейский еж будут символизировать дикую природу Великобритании и станут центральными изображениями на нашей следующей серии банкнот», - написали в сообщении на сайте.
В голосовании участвовали около полумиллиона человек. Они выбирали из 18 видов птиц, зверей, рыб и насекомых. Победили земляной шмель, обыкновенная сипуха, европейский еж и рыжая лисица.
Однако лисице в последний момент не повезло — Банк Англии заменил ее на атлантического тупика, занявшего шестое место, чтобы представить морскую фауну.
Тупик — морская птица, с черно-белым оперением и ярко окрашенным клювом. Название птица получила из-за большого округлого клюва, похожего на тупой предмет. А за контрастное сочетание цветов тупиков зовут «морскими попугаями» или «морскими клоунами».
Распределение животных по номиналам будет озвучено позже.
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