Ямпольская не увидела необходимости в новых мерах о русском языке на вывесках

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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По ее оценке, после вступления закона в силу 1 марта изменения в общественном пространстве уже заметны.

Дополнительные меры для расширения использования русского языка на вывесках сейчас не нужны: действующее законодательство уже дает результат. Такое мнение 8 октября высказала советник президента России Елена Ямпольская.

Она прокомментировала слова режиссера Никиты Михалкова, который призвал россиян не стесняться родного языка на вывесках. Режиссер также отметил, что из-за обилия латиницы иностранцам бывает сложно понять, в какой стране они находятся.

По словам Ямпольской, ситуация начала меняться после того, как соответствующий закон вступил в силу 1 марта.

«Дополнительные меры, думаю, что сейчас уже не нужны, поскольку закон работает, изменения уже заметны», — сказала советник президента.

Ямпольская подчеркнула, что рада появлению большого числа единомышленников. При этом около десяти лет назад, по ее воспоминаниям, добиться поддержки было гораздо сложнее.

Происходящее она назвала «возвращением своего», а не борьбой с чужим. Использование родного алфавита советник президента сравнила с обустройством собственного дома, где естественно обращаться к своим образам, песням и игрушкам.

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