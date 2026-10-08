Автомобиль посольства России мог попасть в ДТП в Японии
Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко
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Полиция Токио уже устанавливает причины инцидента.
Возле здания министерства иностранных дел Японии в центре Токио произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулось два автомобиля посольства РФ. Об этом сообщил телеканал TBS News.
По словам издания, авария с участием легковых автомобилей произошла в районе Чиода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четыре человека, вероятно один из них связан с российским посольством. Также TBS отметил, что дипломатические номера были повреждены.
По информации телеканала, трое пострадавших находится в создании, о состоянии четвертого не сообщается. Уточняется, что все травмированные являются иностранными гражданами.
На месте столкновения работают полицейские, которые пытаются установить причины инцидента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток из России, которого искали двое суток в Таиланде, обнаружен в больнице. Молодой человек находился в такси, которое попало в ДТП. По информации его сестры, юноша оказался единственным выжившим в результате аварии. Россиянин находится в коме.
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