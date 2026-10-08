СК: загоревшийся телефон спас подростка во время нападения медведя

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Sbampato

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавший отправился в лес для проверки ульев.

Поврежденный медведем смартфон воспламенился и отпугнул хищника, напавшего на 15-летнего подростка в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России в мессенджере МАКС.

Нападение произошло в Солтонском районе. Подросток и его совершеннолетний друг отправились в лес проверить пчелиные ульи.

При появлении медведя юноша попытался забраться на дерево. Однако животное повалило его на землю и укусило несколько раз.

Во время нападения хищник повредил телефон пострадавшего. Устройство загорелось. Огонь отпугнул медведя, но подросток получил термический ожог.

Скорая помощь доставила юношу в Центральную городскую больницу Бийска. По данным краевого Минздрава, его состояние оценивается как тяжелое.

Врачи выявили рваные раны и повреждения головы, шеи и ключичной области. Специалисты проводят диагностику и первичную хирургическую обработку ран. Друг подростка не пострадал.

Как уточнили оперативные службы, происшествие случилось на лесной стоянке, где местные пасечники размещали ульи. Ранее в Солтонском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за появления хищников.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства нападения также проверяет прокуратура Алтайского края.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.