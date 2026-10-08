Ямпольская сравнила нейросети с пародистами на великих писателей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Советник президента считает, что талантливым деятелям искусства не угрожает конкуренция с искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект способен повторять и имитировать произведения писателей, но не создавать литературу на уровне великих авторов. Такую оценку 8 октября дала советник президента России Елена Ямпольская.

Она сравнила писателей с «хорошими артистами», а нейросети — с «хорошими пародистами». По ее мнению, определяющее значение для творчества имеет неповторимость автора.

«Писатели все были уникальны. Ценность художника, любого, она в его уникальности. А повторять, имитировать — это совсем другой уровень», — сказала Ямпольская.

Советник президента также выразила уверенность, что действительно талантливым представителям искусства нейросети не несут опасности. Она объяснила это тем, что человек вкладывает в произведение душу, а искусственный интеллект в этом бессилен.

О другом аспекте применения нейросетей 7 октября высказался заведующий лабораторией Института проблем управления Российской академии наук Юрий Чехович. По его словам, искусственный интеллект может улучшить качество выполненных заданий. Однако постоянная передача машине интеллектуальной работы создает риск снижения уровня навыков, которые человек формирует самостоятельно.

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