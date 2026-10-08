Несколько слов в одном: «Радиостанция Судного дня» передала три сообщения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Временной шаг между посланиями был небольшой.

«Радиостанция Судного дня» передала три сообщения. Это следует из предоставленного журнала эфиров в Telegram-канале.

Шаг во времени между сообщениями получился небольшой. Первый выход зафиксирован в 12:11 по московскому времени, второй — в 12:24, третий — в 14:18.

Первое сообщение содержало слово «Колер». Через 13 минут в эфире прозвучала последовательность из трех слов — «Обзор», «Изьятие» и «Цензодолл».

Еще одно тройное сообщение было зафиксировано примерно через два часа. Оно включало слова «Лотонант», «Счетоспор» и «Краснощекий»:

Днем ранее, 7 октября, в журнале отмечены два выхода в эфир. В 19:05 передали сообщение со словом «мнительный», а в 20:36 — «купол».

УВБ-76 (также известна как «Жужжалка» или «Радио Судного Дня») — радиостанция, которая вещает на частоте 4625 кГц. ru.

Основной сигнал УВБ-76 — повторяющийся «жужжащий» звук, напоминающий фон статического шума. Периодически на фоне жужжания слышны голосовые сообщения, представляющие собой последовательности цифр и русских слов.

Предполагается, что радиостанция используется для передачи секретных сигналов, связанных с управлением вооруженными силами или системами предупреждения.

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