«За новаторское творчество»: Энн Карсон присудили Нобелевку по литературе

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Комитет подчеркнул переводы писательницы с дренегреческого — их можно считать самостоятельными произведениями.

Нобелевскую премию по литературе 2026 года присудили канадской писательнице Энн Карсон. Это заявление сделал Нобелевский комитет.

В комитете подчеркнули ее «смелое и новаторское творчество».

«Нобелевская премия по литературе 2026 года присуждена канадской писательнице Энн Карсон за ее смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы», — отметили в сообщении на сайте Нобелевского комитета.

Энн Карсон родилась 21 июня 1950 года в Торонто. На протяжении всего своего профессионального пути писательница совмещала написание стихов с трудом переводчика и преподаванием в университетах.

Основное направление ее творчества — «пересечение между одержимостью филолога словами и стремлением поэта к новому смыслу».

Комитет также отметил, что переводы Карсон с древнегреческого уникальны — их вполне можно считать самостоятельными произведениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому и за что присудили Нобелевскую премию по химии. Лауреатами стали французский ученый Анри Каган и японский исследователь Кэнсо Соаи. В Нобелевском комитете подчеркнули значения их открытия для будущего фармацевтики.

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