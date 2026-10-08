«Роковое совпадение»: Малахов вспомнил последние дни жизни Соседова

Сергей Соседов побывал на программе Андрея Малахова за несколько дней до смерти

Фото: legion-media/Persona Stars/044

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущий виделся с критиком за несколько дней до его смерти.

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о последних днях жизни музыкального критика Сергея Соседова и поделился деталями личной переписки с ним в эфире федерального телеканала.

«По роковому совпадению, он (Соседов. — Прим. ред.) умер в день рождения своего отца, которого не стало 17 лет назад», — вспомнил ведущий.

По словам Малахова, они с критиком уже много лет дружили. Соседов несколько раз становился гостем его программ, последние съемки шоу «Малахов» с его участием прошли всего за несколько дней до смерти.

Кроме того, Малахов показал последние пришедшие ему сообщения от Соседова. Они обсуждали профессиональные вопросы — критик предлагал пригласить в шоу певицу Ирину Шведову — по печальной иронии, именно она позже рассказала Малахову о смерти коллеги.

На всех, кто знал Сергея Соседова, его смерть произвела угнетающее впечатление. Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Сергей Зверев не стал посещать прощальную церемонию — после череды потерь в семье ему тяжело присутствовать на любых похоронах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.