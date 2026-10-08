Великобритания расширила санкции против России на 26 позиций

Фото: SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

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Ограничения затронули физических и юридических лиц, а также морские суда.

Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба британского МИД.

Согласно обновленным данным ведомства, в санкционный перечень добавили 26 лиц и организаций, а также внесли 12 уточнений и три изменения в уже действующие позиции.

В частности, санкции распространили на банк «Столичный Кредит» и нефтяную компанию «Зарубежнефть». Кроме того, под ограничения попали три физических лица и десять морских судов, которые британская сторона связывает с так называемым теневым флотом.

Накануне послы государств Евросоюза согласовали 22-й пакет ограничительных мер против России. Он предусматривает включение в санкционный перечень более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, связанных, по утверждению ЕС, с российским оборонным сектором.

В Брюсселе также намерены ввести ограничения против предприятий оборонной промышленности и связанных с ними лиц из ряда государств. Евросоюз считает, что некоторые из них участвуют в производстве продукции двойного назначения.

В Кремле ранее заявляли, что Россия адаптировалась к санкционным ограничениям. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что против российских физических и юридических лиц введено более 30 тысяч санкций.

По словам Пескова, российские власти продолжают поддерживать контакты с торговыми партнерами. Он также сообщал, что ряд государств выступает против санкционной политики западных стран.

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