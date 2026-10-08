Возникает и исчезает: ученые раскрыли еще одну загадку Марса

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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Сделать нужные выводы помогла компьютерная модель.

Ученые предложили объяснение появления гигантского облака возле марсианского вулкана Арсия Монс. Согласно их модели, водяной пар может превращаться в ледяные частицы без участия пыли, вокруг которой обычно формируются облака. Исследование опубликовано в Nature Geoscience.

Образование, известное как AMEC, возникает на высоте около 20 километров. В определенные сезоны оно ежедневно растет, вытягивается на расстояние до 1800 километров и исчезает.

Воспроизвести такое поведение в компьютерных расчетах долго не удавалось. Результаты расходились с наблюдениями аппарата Mars Express Европейского космического агентства.

По словам ведущего автора работы Хорхе Эрнандеса-Бернала из Сорбонны, сложнее всего было объяснить длинный хвост облака. Из-за большой высоты его появление нельзя было связать с переносом воды с поверхности, а привычные температурные механизмы не давали нужного результата.

Исследователи включили в модель гомогенную нуклеацию — процесс, при котором ледяные частицы возникают непосредственно из водяного пара, без посторонних частиц. Как отметил ученый, ранее такой механизм не наблюдали в планетарных атмосферах.

Команда предполагает, что необходимые условия создает сочетание разреженной атмосферы Марса и высоты вулкана. Воздушный поток возле Арсия Монс порождает мощную волну, быстро поднимающую влажный воздух. В модели температура снижается примерно на 30 градусов за десять минут, а относительная влажность резко возрастает.

После добавления этого механизма расчеты стали значительно лучше соответствовать наблюдаемому облаку. Однако некоторые детали модели по-прежнему отличаются от реальности, поэтому предложенное объяснение пока нельзя считать окончательно подтвержденным.

Если гипотеза верна, атмосфера Марса способна достигать экстремальных уровней влажности, необходимых для такого необычного образования льда.

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