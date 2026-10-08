«Даже не двигается»: вдова Кашпировского не смогла сдержать слез на прощании

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

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Вдова психотерапевта скрыла глаза за солнцезащитными очками.

Вдова Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова пришла проститься с мужем в большом зале Троекуровского кладбища в Москве и не смогла сдержать слез. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Женщина появилась на траурной церемонии в солнцезащитных очках, на ее щеках заметили слезы. По словам источника, близкие и знакомые старались не отходить от нее.

«Ей сейчас очень тяжело. Ей кто-то что-то говорит, а она даже не двигается», — сообщил источник.

Проститься с Кашпировским пришли десятки людей — родственники, друзья, коллеги и поклонники. Многие, не скрывая слез, рассказывают истории знакомства и вспоминают психотерапевта как человека, который помогал им в разные периоды жизни.

Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. В прошлом году у него и Чалбашовой родилась дочь Эллина.

За плечами психотерапевта было три брака. У него остался сын Серджио, который живет в США. Он не явился на похороны. Также у Кашпировского была дочь Елена, которая несколько лет назад ушла из жизни.

Ранее племянник гипнотизера Юрий Мамаев рассказывал, что Кашпировский просил его о кремации после смерти. Однако сейчас планируется традиционное захоронение на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что онколог Евгений Черемушкин прокомментировал сообщения о болезни телеведущего Кашпировского. Психотерапевт в последние месяцы боролся с раком желудка.

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