Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Родственники, друзья и поклонники психотерапевта несут цветы, многие не скрывают слез.

Десятки человек собрались 8 октября у Большого зала Троекуровского кладбища на церемонию прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Кадры с места публикуют 5-tv.ru.

Проводить его в последний путь пришли близкие, коллеги и поклонники. Люди приносят цветы, некоторые плачут.

Кашпировский умер в больнице 3 октября в возрасте 87 лет. По данным источника 5-tv.ru, за день до смерти его госпитализировали с низким давлением.

После кончины психотерапевта его близкие рассказывали о пожеланиях относительно погребения. Племянник Юрий Мамаев 4 октября сообщил, что Кашпировский просил кремировать его тело. При этом на тот момент, по словам родственника, планировалось обычное захоронение.

Позднее, 6 октября, Светлана — мать Алексея Фуштея, которого называют внебрачным сыном Кашпировского, — рассказала о намерении провести кремацию. По ее словам, это позволит похоронить психотерапевта в Виннице рядом с матерью и исполнить его последнюю волю.

У Кашпировского остались сын Сергей, проживающий в США, и дочь Эллина, которую его супруга Гулизар родила год назад.

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