«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Руководитель школы гипноза уверен, что телеведущий делал доброе дело для страны.

Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский делал доброе дело для страны, несмотря на противоречивый образ, который сложился вокруг него. Об этом основатель и руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров рассказал в беседе с 5-tv.ru на похоронах Кашпировского.

По словам Гончарова, с Кашпировским они были знакомы еще в начале его карьеры и обсуждали различные профессиональные техники. Впоследствии их взгляды расходились, однако позже взаимопонимание восстановилось.

«Кашпировский делал доброе дело для страны. Хорошее дело. Ни единого плохого слова не было», — сказал Гончаров.

Он добавил, что как человек Кашпировский мог допускать отдельные ошибки в публичных высказываниях. В частности, Гончаров вспомнил его фразу о том, что он «силен как дьявол», которую сам психотерапевт позднее называл образным выражением.

По мнению Гончарова, отрицательный образ Кашпировского во многом формировали публикации о нем.

«Вред приносили те, кто писал о нем плохо. То есть создавали образ, некую демоническую личность», — отметил он.

Гончаров также рассказал историю, когда ухудшение состояния пожилой женщины якобы связали с сеансом Кашпировского, хотя, по словам ее родственников, у семьи даже не было телевизора.

«То есть вот до чего дошло, как работало самовнушение. Это некая программа, которая вот проявлялась таким образом», — сказал специалист.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Прощание с психотерапевтом и телеведущим проходит 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Похороны состоятся отдельно в закрытом формате.

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