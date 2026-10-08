«Никакой не гипноз»: поклонницы Кашпировского рассказали о чудесах исцеления

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одна из женщин заявила, что после встреч с психотерапевтом смогла родить ребенка.

На церемонии прощания со знаменитым психотерапевтом Анатолием Кашпировским его поклонницы поделились историями о помощи. Об этом стало известно 5-tv.ru с места событий.

Одна из фанаток, Татьяна, пришла с сыном Антоном. Она вспомнила, как телеведущий помог ей с родами и с излечением болезни ребенка.

По ее словам, после встречи с Кашпировским у нее родился сын. Женщина рассказала, что у нее был склерокистоз яичников. Она рассказала, что было не просто невозможностью зачать, а зачатие было опасным состоянием, которое усугублялось и сопровождалось сильными болями. Затем произошло чудо, и родился сын.

Когда ему исполнилось три с половиной года, у него обнаружили открытое овальное окно в сердце — как считается, порок сердца. Семье предлагали операцию, но она в итоге не понадобилась — все благодаря Кашпировскому, который излечил мальчика.

Отвечая на вопрос, как проходили сеансы и в чем заключалась помощь, женщина сказала, что это всегда были творческие встречи и философские беседы.

«Это были, это всегда были творческие встречи Анатолия Михайловича. Это были философские беседы. Он просто разговаривал. Общался, объяснял. Тут, наверное, самое главное, должно было быть понимание, что это никакой не гипноз», — рассказала она.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Известность Кашпировский получил в конце 1980-х благодаря телепередачам о сеансах «исцеления».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель и руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров в ходе церемонии прощания с Анатолием Кашпировским отметил: несмотря на неоднозначную репутацию, сложившуюся вокруг психотерапевта и телеведущего, тот приносил пользу стране. Гончаров рассказал, что с Кашпировским они были знакомы еще на заре его профессионального пути и обсуждали различные методики. Впоследствии их взгляды разошлись, однако позднее взаимопонимание между ними восстановилось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.