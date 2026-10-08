Песков: урегулирование на Украине должно быть комплексным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Кремле считают, что временная остановка боевых действий не позволит устранить причины конфликта.

Россия выступает за комплексное урегулирование конфликта на Украине и считает, что отдельных договоренностей для этого будет недостаточно. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москве необходимо решение, которое позволит исключить риск повторения причин конфликта для будущих поколений.

«Мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности не позволят нам выйти на комплексное урегулирование. И оно очень сложное, и оно должно быть комплексным», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также отметил, что временная заморозка или остановка конфликта не станет решением, которого добивается Россия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия неоднократно соглашалась на различные варианты урегулирования конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приняла предложение США, сделанное после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе прошлого года.

Министр также напомнил о Минских договоренностях, переговорах в Стамбуле весной 2022 года и других попытках договориться об урегулировании. По его словам, предложенные в Стамбуле принципы были приняты российской стороной.

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