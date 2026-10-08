Секс-кукла в рубашке падчерицы: мужчина убил дочь жены из-за ревности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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После преступления он гулял с женой по пляжу и вел себя как обычно.

В Великобритании 34-летний Натан Оуэнс убил свою падчерицу Карлу Джорджеску. Ее тело обнаружили в студенческом общежитии в день 20-летия. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии обвинения, Оуэнс приехал к девушке около четырех утра и покинул ее квартиру примерно через полтора часа. Прокуроры предполагают, что мотивом могла стать ревность.

Карла собиралась отправиться в Румынию для первой личной встречи с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете.

Мать студентки Янина Джорджеску рассказала присяжным, что тем утром муж не сообщил ей о поездке. Позднее супруги вместе прогулялись по пляжу и сходили за покупками. По ее словам, ничего необычного в его поведении она не заметила.

Когда дочь перестала отвечать на сообщения и звонки, женщина обратилась в службу безопасности университета. На следующий день Карлу нашли мертвой.

Узнав об этом, Оуэнс плакал и утешал супругу. О визите к падчерице он рассказал позднее, объяснив его просьбой помочь с уборкой.

Обвинение также заявило, что мужчина тайно фотографировал Карлу и изменял ее изображения, придавая им сексуальный характер. Присяжным сообщили о видеозаписях его сексуальных действий с игрушками, в том числе с куклой в человеческий рост, одетой в ночную рубашку девушки.

Вскрытие тела выявило тяжелые травмы головы и повреждения лица. По версии прокуратуры, Оуэнс задушил падчерицу.

Он отрицает обвинения в убийстве, умышленном удушении и причинении тяжкого вреда здоровью с умыслом. Судебный процесс продолжается.

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