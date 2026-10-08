ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Минобороны показало кадры применения авиации по позициям украинских подразделений.

Самолеты оперативно-тактической авиации Военно-космических сил (ВКС) России поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Купино и Гогино Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Кадры объективного контроля нанесения авиационных ударов оперативно-тактической авиацией ВКС России по пунктам временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Купино и Гогино Харьковской области», — сказано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, российские экипажи применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

В Минобороны заявили, что в результате попаданий назначенные цели были уничтожены.

Ранее 8 октября военное ведомство сообщило о работе расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Артиллеристы наносили удары по замаскированным пунктам управления беспилотниками, опорным пунктам, технике и личному составу ВСУ, находящимся в районе боевых действий в Харьковской области.

Минобороны 5 октября также сообщало о завершении зачистки малого кольца окружения севернее населенного пункта Рубленое в Харьковской области.

Также 5-tv.ru сообщал о том, что российские военнослужащие нанесли удар по крупному пункту временной дислокации ВСУ в Шосткинском районе Сумской области.

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