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По данным члена бундестага от «Альтернативы для Германии» Фронмайера, Берлин уже направил Киеву более сотни миллиардов евро.

Член бундестага от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц выделяет Украине миллиарды евро, тогда как эти деньги следовало бы направить на нужды жителей Германии. Об этом сообщается на сайте бундестага.

«Мерц урезает социальные выплаты внутри страны и к тому же упрекает немцев в нежелании много работать. 130 миллиардов евро (примерно 12,5 триллиона рублей. — Прим. ред.) налогоплательщиков „якобы ленивого немецкого народа“ Мерц раздаривает своей настоящей родине, Украине», — заявил Фронмайер.

По утверждению Фронмайера, ФРГ уже предоставила Украине 100 миллиардов евро на двусторонней основе, а также 30 миллиардов евро по линии Евросоюза. Отмечается, что в ходе последней поездки канцлера в Киев к этому добавились еще один миллиард евро на военные цели и 350 миллионов евро на энергетику.

Мерц 4 октября вместе с министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе совершил визит на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела параллель между приездом канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев и возвращением убийц на место преступления. Отвечая на заданный вопрос, Захарова заявила, что убийцы возвращаются на место преступления. Она также охарактеризовала это как пиар на крови.

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