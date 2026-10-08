Миллионы долларов: сколько Канье Уэст мог получить за сорванные концерты

Канье Уэст мог получить 20 миллионов долларов за сорванные концерты в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com/Walik Goshorn via www.imago-imag

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возвращать гонорар артист, скорее всего, не станет.

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) мог заработать около 20 миллионов долларов (примерно 1,7 миллиарда рублей. — Прим. ред.) за два несостоявшихся выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, возвращать эти деньги артист, скорее всего, не должен. Планировалось, что шоу пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в рамках глобального тура в поддержку пластинки Bully.

Организацией занималось столичное агентство Say Agency, пообещавшее запустить возврат билетных средств с 12 октября. В адрес компании по-прежнему поступают иски с требованиями вернуть деньги.

Руководитель Say Agency Анна Субчева рассказала изданию, что организаторы, сам рэпер и его команда оказались под шквалом негатива. По ее версии, его подогрели конкуренты, а затем разнесли медиа. Она также заявляет, что в интернете появлялись фальшивые переписки с музыкантом и его представителями. Субчева при этом настаивает: агентство закон не нарушало, а перенос концертов не исключен.

Как отметил источник, около 20 миллионов долларов — это не чистый гонорар Уэста, так как из этих денег покрываются, в частности, расходы на его команду и персонал.

30 сентября Say Agency официально объявило, что концерты в Петербурге 10 и 11 октября отменяются. Причину не назвали.

Возврат средств за билеты начнется 12 октября, а детали правил пообещали обнародовать позднее. На этом фоне прокуратура Москвы приступила к проверке обстоятельств продажи билетов на выступления Уэста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.