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От действий злоумышленника пострадала и его падчерица.

В Британии 66-летний Кит Фостер жестоко обращался со своей женой, у которой диагностировали неизлечимый рак. Мужчина запугивал ее и добавлял мочу в стаканы с водой. Об этом сообщило Mirror.

Как рассказала сторона обвинения, Фостер разозлился, узнав о содержании завещания супруги.

Дом и имущество она решила оставить троим детям, а мужу — часть своего бизнеса. После этого он угрожал ее пожилым родителям, оскорблял женщину и неоднократно не пускал ее домой.

Примерно в августе 2024 года супруга начала бракоразводный процесс. Они продолжали жить вместе, стараясь избегать друг друга.

По данным суда, мужчина злоупотреблял алкоголем, бил кулаками по стенам и использовал свое физическое превосходство для запугивания.

После того как женщина выпила воду с подозрительной примесью и ее стошнило, в доме установили камеры.

Падчерица Фостера также почувствовала себя плохо после приготовленного им кофе. Записи показали, как мужчина мочился в кухонные стаканы и наполнял бутылки желтой жидкостью.

Защита заявила, что Фостер раскаялся и признал ответственность за свои действия. Адвокат сообщила, что после диагноза жены он стал употреблять алкоголь и запрещенные вещества, подчеркнув, что это не оправдывает его поведение. Сейчас он посещает психолога и получает лечение от зависимостей.

Судья Роберт Тревор-Джонс отметил, что женщина была крайне уязвима и нуждалась в поддержке, однако муж решил ей отомстить из-за распределения наследства.

Фостеру назначили три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев. Ему также запретили контактировать с бывшей женой и ее дочерью в течение четырех лет и обязали оплатить судебные издержки в размере 1500 фунтов стерлингов (около 170 тысяч рублей).

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