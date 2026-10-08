Семь лет без свадьбы: почему бывшая девушка принца Гарри не вышла за него замуж

Бывшая девушка принца Гарри призналась, что не хотела выходить за него замуж

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock/i-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас дизайнер украшений является матерью троих детей.

Дизайнер украшений Челси Дэви, которая около семи лет встречалась с принцем Гарри, рассказала, почему не вышла за него замуж. Об этом сообщает Mirror.

По словам Дэви, в молодости она прежде всего дорожила свободой. Ей хотелось путешествовать, знакомиться с новыми людьми и менять обстановку. Она жила в Стамбуле, посещала Южную Америку, Индонезию и Россию, не стремясь оставаться на одном месте или строить привычную карьеру.

«Брак и материнство никогда не были в числе моих приоритетов», — призналась Челси.

Постоянство, ответственность и необходимость учитывать чужие планы тогда олицетворяли для нее то, чего она старалась избегать.

Отношения Дэви и Гарри окончательно завершились в 2011 году. В мемуарах «Запасной» принц писал, что ценил независимость своей девушки, но переживал, как ее образ жизни воспримут королева Елизавета II и британская публика. При этом он не хотел, чтобы Челси подстраивалась под их ожидания.

Сама Дэви связывает перемены в своих взглядах со знакомством с отельером Сэмом Катмором-Скоттом в 2020 году. Именно с ним она впервые захотела создать семью. Пара поженилась на Маврикии в 2022 году и сейчас воспитывает троих детей — Лео, Хлою и Финна.

Челси признается, что материнство принесло не только радость, но и постоянное беспокойство. Особенно тяжелым стал период, когда двухнедельный Финн заболел менингитом и ей пришлось провести с ним пять дней в больнице.

Сейчас семья живет на Маврикии, где Дэви продолжает заниматься брендом ювелирных украшений. Иногда ей не хватает прежней спонтанности, однако возвращаться к прошлому она не хочет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.