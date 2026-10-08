За ночь силы ПВО в Ростовской области сбили более 30 украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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ВСУ попытались атаковать пять районов региона.

За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили более 30 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на своем канале в мессенджере МАКС.

«Воздушная атака отражена в Каменске и пяти районах региона — Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском», — уточнил глава области.

Он также отметил, что информации о пострадавших людях или поврежденных объектах не поступало.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 11-летняя девочка погибла в результате ракетного удара ВСУ по Белгородской области. Кроме того, пострадали четыре мирных жителя. Среди них также есть ребенок. У девочки была диагностирована закрытая травма грудной клетки.

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